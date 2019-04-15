2019-04-15T13:07:43+03:00
Умные вещи

Торговые и деловые центры Самарской области выбирают «Ростелеком»

Чаще всего предприниматели выбирают видеонаблюдение, виртуальную АТС, управляемый Wi-Fi
Кирилл КАРИМОВ
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В этом году услуги «Ростелекома» выбрали 20 торгово-развлекательных комплексов и офисных центров Самарской области. Для подключения 13 объектов коммерческой недвижимости компания построила новую инфраструктуру связи. В остальных бизнес-центрах оператор провел модернизацию, заменив медные линии на современные волоконно-оптические. Общая площадь подключенных объектов в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Елховке превысила 165 тыс. квадратных метров.

Арендаторам доступны высокоскоростной интернет, телефония, виртуальная частная сеть, а также различные облачные сервисы. «Ростелеком» готов предложить клиентам индивидуальные комплексные решения.

Елена Иванова, заместитель директора Самарского филиала компании «Ростелеком» – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами:

«Спрос на облачные сервисы среди арендаторов бизнес-центров высокий. Только за прошлый год прирост клиентов компании в этом сегменте составил 65%. Виртуальные услуги просты и удобны в использовании. Для работы с ними достаточно иметь компьютер с доступом к интернету».

Чаще всего предприниматели выбирают видеонаблюдение, виртуальную АТС, управляемый Wi-Fi с возможностью подключения рекламной платформы.

Эти услуги помогают им эффективнее отслеживать звонки, повышать результативность рекламы и привлекать на свои площадки больше посетителей. Узнать подробнее об услугах для бизнеса можно на сайте компании, по бесплатному номеру 8 800 200 3000 или в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома».

ИСТОЧНИК KP.RU

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