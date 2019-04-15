Спортсмены из Самарской области завоевали два «золота» и два «серебра» на чемпионате России по плаванию
Медали высшей пробы добыли Александр Кудашев и Ирина Кривоногова, а серебряные медали - Софья Чичайкина и команда девушек
Фото: мионспорт СО
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Пловцы из Самарской области привезли в регион с чемпионата России четыре медали. Две награды высшей пробы завоевали Александр Кудашев и Ирина Кривоногова, «серебро» в копилку сборной региона принесли Софья Чичайкина и команда девушек в эстафете 4 по 200 вольным стилем, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
- Самарские пловцы - в числе лучших в стране! В Москве прошел чемпионат России по плаванию. Спортсмены нашего региона завоевали 4 медали. Золото - Александр Кудашев и Ирина Кривоногова. Серебро у Софьи Чичайкиной и команды девушек в эстафете 4 по 200 м вольным стилем, - говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU