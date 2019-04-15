В Самарскую область с рабочим визитом прибыл министр МЧС России Евгений Зинчев
В Самарскую область в понедельник, 15 апреля, с рабочим визитом посетил министр МЧС России Евгений Зинчев. В Самаре он осмотрит ключевые объекты системы МЧС и проведет совещание по вопросам защиты населения от ЧС, сообщает департамент информационной политики Самарской области.
Пока Евгений Зинчев и губернатор региона Дмитрий Азаров проверили работу Центра управления кризисными ситуациями. Из ЦУКС специалисты следят за территорией Самарской области, а также руководят при устранении ЧС.
- Здесь же проходит большое совещание по вопросам защиты от ЧС и пожаров. Дмитрий Азаров поблагодарил Евгения Зиничева за визит в регион и постоянное внимание к обеспечению деятельности подразделений МЧС Самары за последние годы многое сделано в плане оснащения техникой, - отметили в региональном правительстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU