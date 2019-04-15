Студентов и сотрудников Самарского университета 16 апреля протестируют на ВИЧ
Мобильная лаборатория будет работать около корпуса на Московском шоссе, 34. Экспресс-тестирование бесплатное и анонимное
Все студенты и сотрудники вуза, которые пройдут тест на ВИЧ, узнают свои результаты в течение 15-20 минут.
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16 апреля в Самарском национальном исследовательском университете пройдет профилактическая акция «Знать о ВИЧ – значит жить!». Около корпуса вуза на Московском шоссе, 34 будет работать мобильная лаборатория, где каждый сможет пройти экспресс-тестирование.
- Экспресс-тестирование по капиллярной крови будет выполняться специалистами Самарского областного клинического СПИД-центра, все исследования проводятся бесплатно и анонимно (без предъявления паспорта), - рассказали в СПИД-центре.
Все студенты и сотрудники вуза, которые пройдут тест на ВИЧ, узнают свои результаты в течение 15-20 минут.
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ИСТОЧНИК KP.RU