Студентов и сотрудников Самарского университета 16 апреля протестируют на ВИЧ

СЕГОДНЯ 13:52 2019-04-15T13:52:02+03:00

Все студенты и сотрудники вуза, которые пройдут тест на ВИЧ, узнают свои результаты в течение 15-20 минут.

Мобильная лаборатория будет работать около корпуса на Московском шоссе, 34. Экспресс-тестирование бесплатное и анонимное

Изменить размер текста: A A

16 апреля в Самарском национальном исследовательском университете пройдет профилактическая акция «Знать о ВИЧ – значит жить!». Около корпуса вуза на Московском шоссе, 34 будет работать мобильная лаборатория, где каждый сможет пройти экспресс-тестирование.

- Экспресс-тестирование по капиллярной крови будет выполняться специалистами Самарского областного клинического СПИД-центра, все исследования проводятся бесплатно и анонимно (без предъявления паспорта), - рассказали в СПИД-центре.

Все студенты и сотрудники вуза, которые пройдут тест на ВИЧ, узнают свои результаты в течение 15-20 минут.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU