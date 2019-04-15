Танец с техникой и флешмоб: появилась программа мероприятий 1 мая в Самаре

СЕГОДНЯ 14:39 2019-04-15T14:39:00+03:00

На трибуны на площади Куйбышева будут пускать с 7:30. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шествие в честь Дня Весны и Труда на площади Куйбышева начнется в 11:00

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Появилась программа мероприятий Дня Весны и Труда в Самарской области. Праздновать в регионе начнут 29 апреля. В этот день на АВТОВАЗе почетным знаком губернатора наградят заслуженных работников предприятий Тольятти. 30 апреля праздник начнется и в областной столице – около стадиона «Самара Арена» пройдет форум «Самарская линия успеха».

- Он станет интерактивной площадкой для взаимодействия органов государственной власти, организаций и предприятий, высших учебных заведений, представителей профессионального сообщества. В рамках форума планируется проведение мероприятий, посвященных вопросам занятости и трудовых отношений, условий и охраны труда, внедрения независимой оценки квалификаций и т.д, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

1 мая основные мероприятия пройдут на площади имени Куйбышева. Демонстрация начнется в 11:00. В шествии примут участие трудовые коллективы региона, барабанщики, флаговое шоу и творческие коллективы.

- Сразу после окончания демонстрации на площади имени В.В. Куйбышева жители и гости города Самары увидят яркий перфоманс с техникой – красочный танец людей и машин. После него в трех городах области – Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске пройдет флешмоб «МИР-ТРУД-МАЙ», - рассказали в областном правительстве.

На трибуны на площади Куйбышева будут пускать с 7:30.

ИСТОЧНИК KP.RU