В Сызрани ищут водителя, который сбил ребенка на «зебре» и уехал

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-15T15:33:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сызрани полиция ищет водителя, который сбил 12-летрего мальчика и уехал с места ДТП. Произошло это 12 апреля примерно в 13:00. Водитель на неустановленном автомобиле ехал по улице Советской. Ребенка он сбил в районе дома №104, когда тот переходил дорогу по «зебре».

- После совершения наезда водитель скрылся с места ДТП. Пострадавший обратился за помощью в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. - Убедительная просьба очевидцев происшествия или лиц, обладающих какой-либо информацией, сообщить в МУ МВД России «Сызранское» по телефонам: (8464)33-38-66 или 02 (102 - с мобильного телефона).

Полиция гарантирует конфиденциальность.

ИСТОЧНИК KP.RU