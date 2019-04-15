Питомник Самарского зоопарка по разведению диких животных станет масштабнее

СЕГОДНЯ 15:48 2019-04-15T15:55:36+03:00

Сейчас там разводят тетеревиных птиц и спасают животных, попавших в беду

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В 2018 году в поселке Формальный Кинельского района Самарской области стали возрождать популяцию тетеревиных птиц. Сейчас здесь образовался питомник по разведению диких видов животных.

- С самого первого дня Самарского зоопарка мы говорим о необходимости питомника для спасения диких животных. Подобный центр сейчас появился в Кинельском районе. Там уже есть подходящие строения и при вложении некоторых средств может появиться отличный центр по спасению диких животных, - рассказал главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко.

В питомнике уже живут семьи глухарей, коровы, козы и лисы. Совсем скоро туда отправятся лошади Пржевальского из зоопарка. Таким образом, в Формальном появится самый настоящий сафари-парк.

- Планов много. Там будут крупные вольеры с копытными животными, там же будем разводить редкие виды животных, - добавил зоотехник.

Пока в питомнике проходят уроки биологии детей из ближайших школ. Однако, как нам сообщили в зоопарке, чуть позже питомник откроет свои двери для всех желающих.

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Сейчас здесь живет четыре самца и восемь самочек, но работники самарского зоопарка уверены: скоро птицы начнут брачные игры и у них появится потомство

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ИСТОЧНИК KP.RU