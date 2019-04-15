В Тольятти привезут христианские святыни, связанные с жизнью и страданиями Иисуса Христа

СЕГОДНЯ 15:49 2019-04-15T15:49:28+03:00

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В Тольятти с 16 по 21 апреля пройдет выставка «Свет веры православной». В рамках нее в город впервые привезут христианские святыни, которые связаны с жизнью и страданиями Иисуса Христа: ковчег с частицами креста Господня, Тернового Венца, Гроба Господня, Губки, Титла, Багряницы, Плащаницы, Туники, Яслей, Пелены, Колонны Бичевания.

- Большая благодать – спустя века увидеть предметы, подтверждающие жизненный путь Спасителя и те скорбные события, которые привели к чудесному Воскресению Господню. Эти реликвии - память о тех далеких днях и надежда на спасение всем верующим, - рассказали организаторы выставки.

Пройдет «Свет веры православной» в УСК «Олимп» по адресу: Приморский бульвар, 49. Каждый день перед святынями будут совершать молебны и читать акафисты.

ИСТОЧНИК KP.RU