2019-04-15T17:01:03+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске в квартире жилого дома обнаружен труп застреленного мужчины с одной ногой

Рядом с погибшим правоохранители нашли его охотничье ружье
Михаил ГОРЮНОВ
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По факту случившегося проводится проверкаПо факту случившегося проводится проверкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Накануне, в воскресенье 14 апреля, в Самарской области произошла трагедия. В квартире дома № 44 по улице Дзержинского в Новокуйбышевске обнаружили труп человека с огнестрельным ранением.

- У него была прострелена нижняя челюсть. Очень аккуратный выстрел получился - на стенах ни пятнышка крови, затылок не поврежден. Мужчина инвалид - вместо левой ноги у него протез, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Следователи подтвердили факт происшествия. Погибшему было 60 лет. Отрабатываются различные версии случившегося. Правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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