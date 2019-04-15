В Новокуйбышевске в квартире жилого дома обнаружен труп застреленного мужчины с одной ногой
Накануне, в воскресенье 14 апреля, в Самарской области произошла трагедия. В квартире дома № 44 по улице Дзержинского в Новокуйбышевске обнаружили труп человека с огнестрельным ранением.
- У него была прострелена нижняя челюсть. Очень аккуратный выстрел получился - на стенах ни пятнышка крови, затылок не поврежден. Мужчина инвалид - вместо левой ноги у него протез, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.
Следователи подтвердили факт происшествия. Погибшему было 60 лет. Отрабатываются различные версии случившегося. Правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU