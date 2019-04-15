2019-04-15T16:49:19+03:00
Спорт

Брат Хабиба Нурмагомедова Умар защитил титул чемпиона на «Битве на Волге 10» в Тольятти

Сделал он это на глазах Хабиба, Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Эта победа стала для Умара девятой в карьере.Эта победа стала для Умара девятой в карьере.
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Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар защитил титул чемпиона в легчайшей весовой категории организации «Битва на Волге» на турнире в Тольятти. В воскресенье, 14 апреля, в рамках «Битвы на Волге 10» он одержал победу по очкам над бразильским бойцом Вагнером Лимой.

В клетку Умар вышел в компании Хабиба Нурмагомедова, Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова. Эта победа стала для Умара девятой в карьере.

Напомним, следующий турнир ММА в Самарской области - «Битва на Волге 12», которая теперь будет называться GFC 12 (Gorilla Fighting Championship 12) – пройдет в Самаре 10 мая. Хедлайнером вечера станет Александр Емельяненко, который сразится с экс-бойцом UFC Луисом Энрике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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