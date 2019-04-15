Обвиняемый в нападениях на самарские банки утверждает, что во время налетов находился на рынке

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-15T17:00:11+03:00

Виктор Самсонов в ходе суда отказался от своих признательных показаний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоялось очередное судебное заседание по дел банды, грабившей местные банки

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Рассмотрение уголовного дела о серии разбойных нападений на самарские банки и убийстве охранника Петра Стрельцова близится к завершению. Сегодня, 15 апреля, в Самарском областном суде состоялось очередное заседание, на котором обвиняемые - Виктор Самсонов, Дмитрий Климов и Александр Шуваев - имели возможность задать уточняющие вопросы потерпевшим и объяснить присяжным спорные, по их мнению, моменты.

Так, Дмитрий Климов отчаянно пытался указать на то, что его автомобиль не попал на камеры наружного наблюдения в дни, когда совершались налеты. Также он заявил, что во время преступлений силовики зафиксировали сигнал его телефона неподалеку от "Локо-Банка" и АКБ лишь потому, что там рядом находится Птичий рынок, куда Климов, занимавшийся строительством, часто ездил по делам.

Самсонов уточнил у свидетелей, которые его опознали - сотрудники пострадавших банков - как они это сделали. Ведь преступник был в маске. Те в свою очередь отметили, что узнали мужчину по телосложению и росту.

Александр Шуваев вместе со своими адвокатами заявил, что он чувствует себя виноватым в последнем нападении на "Локо-Банк", когда был убит охранник Петр Стрельцов, и показал присяжным документы, на которых зафиксировано, что он уже оплатил 130 тысяч рублей в качестве компенсации.

Завтра процесс будет продолжен. Судья Михаил Кондаков планирует приступить к прениями, на которых участники процесса смогут озвучить свою позицию по поводу возможного наказания подсудимых.

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ИСТОЧНИК KP.RU