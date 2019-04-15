2019-04-15T18:11:59+03:00
Здоровье

Заболеваемость коклюшем в Самарской области немного выросла

Горожанам стоит обращать внимание на признаки инфекции
Кирилл КАРИМОВ
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Заболевший страдает от приступов кашляЗаболевший страдает от приступов кашляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По итогам 2018 года в Самарской области зафиксирован подъем заболеваемости коклюшем. Так, медики зарегистрировали 129 случая или 4,03 на 100 тыс. населения, сообщает управление Роспотребнадзора региона.

- Заболеваемость коклюшем в РФ за 2018 года выросла почти в 2 раза, - отметили специалисты, - в том числе у детей в возрасте до 14 лет. Заболеваемость коклюшем неуклонно растет с 2008 года, что свидетельствует об эпидемическом неблагополучии по этой инфекции.

Медики напоминают, что коклюш - острая воздушно-капельная бактериальная инфекция, которая проявляется воспалительными явлениями в верхних дыхательных путях, а также длительными и мучительными приступами спазматического кашля. Заболевшего одолевают приступы затяжного судорожного кашля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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