В Тольятти разыскивают дерзкого очкарика, ограбившего продуктовый магазин

СЕГОДНЯ 18:18 2019-04-15T18:18:52+03:00

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4 апреля тольяттинский магазин на улице Ворошилова, 31А подвергся нападению неизвестного. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

- Злоумышленник зашел в магазин примерно в 03:30, - говорят правоохранители. – Тогда же он и совершил грабеж, угрожая применять силу. Его добычей стало 6985 рублей.

В полиции называют приметы налетчика. Ему на вид 40 лет, славянской внешности, среднего телосложения, рост 165-170 см, в очках для зрения. Был одет в темные брюки и куртку, серая кепку, медицинскую маску голубого цвета.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности разыскиваемого, просят сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: дежурная часть У МВД России по городу Тольятти 8(8482) 30-37-02; ОУР 8(8482) 93-40-76, 89397075939, 89277959444 или 020(102) с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU