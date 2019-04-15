2019-04-15T18:26:18+03:00
Общество

В Самарской области добровольные дружины получат в пользование новую технику и средства тушения пожаров

Губернатор отметил, что это положительно скажется на защищенности региона от чрезвычайных ситуаций
Анастасия МЫШКИНА
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В Самаре прошло совещание по подготовке к паводку и пожароопасным ситуациямВ Самаре прошло совещание по подготовке к паводку и пожароопасным ситуациям
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В Самарской области прошло совещание в главном управлении МЧС, в котором приняли участие Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев и губернатор Дмитрий Азаров. На нем обсуждали паводковую обстановку и подготовку к пожароопасному периоду. Визит министра в этот напряженный период для губернии очень важен. К тому же сейчас произошло укрепление материально-технической базы подразделений МЧС на территории области. Также достигнута договоренность о передаче добровольным дружинам части этих средств.

- Мы с главами муниципальных образований оперативно отработаем процесс. Это, безусловно, укрепит техническую оснащенность, вооруженность добровольческих подразделений, и будет способствовать эффективной защите населения, - считает Дмитрий Азаров.

Министр в свою очередь отметил, что глава Самарской области вносит серьезный вклад в развитие службы МЧС в регионе.

В Самарской области на эти цели ежегодно выделяется около миллиарда рублей. В противопожарной службе региона работают 2100 человек – это 65 частей. Помогают работе около 3000 добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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