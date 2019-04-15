В Самаре суд продлил арест полковника полиции Веры Рабинович

СЕГОДНЯ 18:32 2019-04-15T18:32:06+03:00

Дело Рабинович прогремело на всю страну Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На два месяца

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В прошлую пятницу, 12 апреля, суд Куйбышевского района Самары продлил арест Веры Рабинович, полковника юстиции, подозреваемого в коррупции. Об этом «КП-Самара» сообщили в суде.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца. Правоохранителю теперь предстоит находиться под стражей до 12 июня.

Начальника отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Рабинович задержали в декабре прошлого года по подозрению в получении 2,5 млн рублей, как части от взятки в 20 миллионов. Деньги предназначались для решения вопроса о передаче дела в суд. Однако, выяснили следствия, реально в этом помочь Рабинович не могла, поэтому дело возбудили именно по факту мошенничества, а не взятки.

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ИСТОЧНИК KP.RU