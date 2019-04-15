В Самаре суд продлил арест полковника полиции Веры Рабинович
В прошлую пятницу, 12 апреля, суд Куйбышевского района Самары продлил арест Веры Рабинович, полковника юстиции, подозреваемого в коррупции. Об этом «КП-Самара» сообщили в суде.
Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца. Правоохранителю теперь предстоит находиться под стражей до 12 июня.
Начальника отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Рабинович задержали в декабре прошлого года по подозрению в получении 2,5 млн рублей, как части от взятки в 20 миллионов. Деньги предназначались для решения вопроса о передаче дела в суд. Однако, выяснили следствия, реально в этом помочь Рабинович не могла, поэтому дело возбудили именно по факту мошенничества, а не взятки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Расследованием дела полковника Веры Рабинович, попавшейся на взятке в Самаре, занимаются в Нижнем Новгороде
Дело забрали в центральный аппарат Следственного комитета еще сразу после ареста подозреваемой (подробности)
В Самаре суд отправил под арест следователя Веру Рабинович, подозреваемую в покушении на мошенничество
Ближайшие два месяца начальник отдела ГСУ проведет под стражей (подробности)
Боролась с коррупцией и попалась на взятке: в Самаре силовики ФСБ задержали женщину-следователя из ГСУ
Вера Рабинович больше 10 лет работала в полиции и характеризовалась исключительно хорошо (подробности)
Цепочка посредников: появились подробности задержания в Самаре начальника отдела ГСУ из-за взятки
Деньги до Веры Рабинович должны были дойти через двух посредников (подробности)
Светская львица, подруга бандитов или успешный офицер? Кто такая полковник Рабинович, попавшаяся на многомиллионной взятке в Самаре
Журналисты «Комсомолки» разбирались в судьбе начальницы отдела из ГСУ, которая оказалась в центре коррупционного скандала [Видео] (подробности)
Обманула и посредников, и взяткодателя: в Самаре на начальника отдела ГСУ Веру Рабинович завели уголовное дело
Полковника МВД подозревают в покушении на крупное мошенничество (подробности)
В Самаре избрали меру пресечения посреднику по делу начальника отдела ГСУ Веры Рабинович
Ближайшее время мужчине придется ограничить себя в выездах и в общении с другими подозреваемыми (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU