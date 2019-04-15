2019-04-15T20:01:12+03:00
Происшествия

Под Самарой горело поле с сухой травой

Огонь захватил 6 га
Кирилл КАРИМОВ
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На тушение понадобилось несколько часовНа тушение понадобилось несколько часовФото: Архив "КП"
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В понедельник, 15 апреля, в районе Николаевки Волжского района Самарской области горит сухая трава на площади 4 га. Сигнал об этом поступил в 16:25 в ГУ МЧС РФ по Самарской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

- На тушение подано 7 стволов «Б», 8 ранцевых огнетушителей, работает шанцевый инструмент, - пояснили в МЧС.

На месте работала служба пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области. К ликвидации пожара были привлечены 28 человек и 13 единиц техники. Задействованы ранцевые огнетушители.

К 20:00 огонь был ликвидирован на 6 га. Угрозы населенным пунктам не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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