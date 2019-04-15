Внук бывшего вице-президента АВТОВАЗа устроил смертельное ДТП на каршеринговом Mercedes

СЕГОДНЯ 21:18 2019-04-15T21:18:42+03:00

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В столице России произошло ДТП со смертельным исходом, которое спровоцировал 19-летний внук бывшего вице-президента АВТОВАЗа. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Москве.

По предварительным данным, 19-летний Егор Ляченков пытался скрыться от инспекторов ГИБДД на каршеринговом Mercedes. Водитель проскочил на безумной скорости перекресток на запрещающий сигнал и врезался в Hyundai, за рулем которого находился 22-летний парень. Последний погиб на месте.

Вместе с виновником ДТП в иномарке была 17-летняя девушка, которая была госпитализирована. Ляченков от медосвидетельствования отказался. Оказалось, что у него не было прав, а «немца» он арендовал через чужой аккаунт. Сейчас молодой человек находится под стражей.

Егор Ляченков приходится внуком Николаю Ляченкову, бывшем первым вице-президентом АВТОВАЗа в 1999-2005 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU