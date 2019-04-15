2019-04-15T21:18:42+03:00
Происшествия

Внук бывшего вице-президента АВТОВАЗа устроил смертельное ДТП на каршеринговом Mercedes

Парня взяли под стражу
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Бесправный Ляченков не оставил шансов выжить случайному водителюБесправный Ляченков не оставил шансов выжить случайному водителюФото: ГУ МВД по Москве
Изменить размер текста:

В столице России произошло ДТП со смертельным исходом, которое спровоцировал 19-летний внук бывшего вице-президента АВТОВАЗа. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Москве.

По предварительным данным, 19-летний Егор Ляченков пытался скрыться от инспекторов ГИБДД на каршеринговом Mercedes. Водитель проскочил на безумной скорости перекресток на запрещающий сигнал и врезался в Hyundai, за рулем которого находился 22-летний парень. Последний погиб на месте.

Вместе с виновником ДТП в иномарке была 17-летняя девушка, которая была госпитализирована. Ляченков от медосвидетельствования отказался. Оказалось, что у него не было прав, а «немца» он арендовал через чужой аккаунт. Сейчас молодой человек находится под стражей.

Егор Ляченков приходится внуком Николаю Ляченкову, бывшем первым вице-президентом АВТОВАЗа в 1999-2005 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Малолетние телефонные хулиганы из Самарской области «заминировали» собственную школу
Продавщиц алкоголя из Самары будут судить за попытку подкупа полицейского
Под Самарой горело поле с сухой травой
Замдиректора центра медицины катастроф и скорой помощи по Самарской области подозревают во взяточничестве
В Самаре суд продлил арест полковника полиции Веры Рабинович
В Самарской области добровольные дружины получат в пользование новую технику и средства тушения пожаров
В Тольятти разыскивают дерзкого очкарика, ограбившего продуктовый магазин
Заболеваемость коклюшем в Самарской области немного выросла
Обвиняемый в нападениях на самарские банки утверждает, что во время налетов находился на рынке
Брат Хабиба Нурмагомедова Умар защитил титул чемпиона на «Битве на Волге 10» в Тольятти
В Новокуйбышевске в квартире жилого дома обнаружен труп застреленного мужчины с одной ногой
В Тольятти привезут христианские святыни, связанные с жизнью и страданиями Иисуса Христа
Питомник Самарского зоопарка по разведению диких животных станет масштабнее
В Сызрани ищут водителя, который сбил ребенка на «зебре» и уехал
Танец с техникой и флешмоб: появилась программа мероприятий 1 мая в Самаре
Студентов и сотрудников Самарского университета 16 апреля протестируют на ВИЧ
В Самарскую область с рабочим визитом прибыл министр МЧС России Евгений Зинчев