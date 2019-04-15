2019-04-15T22:14:06+03:00
Происшествия

Малолетние телефонные хулиганы из Самарской области «заминировали» собственную школу

Школьники думали, что они самые умные. Но жестоко ошиблись
Кирилл КАРИМОВ
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Звонок сорвал работу школыЗвонок сорвал работу школыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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4 апреля в экстренные службы Самарской области поступило тревожное сообщение о возгорании и возможном минировании средней школы села Утевка Нефтегорского района. На место прибыли соответствующие службы и силовики.

Из школы оперативно вывели 265 учеников и 43 педагога, здание было осмотрено полицией и спецслужбами. Ни огня, ни взрывчатых веществ в образовательно учреждении не было обнаружено. А теперь начинается самое интересное.

Силовики быстро выяснили, как сообщает «СО Онлайн», что звонок, сорвавший работу школы, был произведен с мобильного телефона без сим-карты. Впрочем, предусмотрительность хулиганам не помогла – трех 14-летний школьников нашли. Они обучаются в том же учебном заведении. Сейчас проводится проверка, по итогам которой могут возбудить уголовное дело — необходимого возраста нарушители уже достигли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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