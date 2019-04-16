Налоговая в Самаре рассказала, как взимается налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости

СЕГОДНЯ 08:11 2019-04-16T08:11:38+03:00

Для применения вычета при расчете земельного налога за 2018 год нужно обратиться с заявлением о предоставлении данной льготы в любую налоговую инспекцию. Фото: "КП" Архив

Если площадь участка составляет не более 6 соток – налог взиматься не будет, а если площадь участка превышает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.

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ИФНС России по Октябрьскому району Самары напоминает, что 28.12.2017 Законом вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка (далее – вычет). Так, если площадь участка составляет не более 6 соток – налог взиматься не будет, а если площадь участка превышает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. Применяется для льготной категории лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации, а также для пенсионеров.

Вычет применяется для одного земельного участка по выбору «льготника» независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения земельного участка. При непредставлении в налоговый орган налогоплательщиком, имеющим право на применение вычета, уведомления о выбранном земельном участке, вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.

Для применения вычета при расчете земельного налога за 2018 год нужно обратиться с заявлением о предоставлении данной льготы в любую налоговую инспекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU