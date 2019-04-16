Налоговая в Самаре рассказала, как взимается налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости
ИФНС России по Октябрьскому району Самары напоминает, что 28.12.2017 Законом вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка (далее – вычет). Так, если площадь участка составляет не более 6 соток – налог взиматься не будет, а если площадь участка превышает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. Применяется для льготной категории лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации, а также для пенсионеров.
Вычет применяется для одного земельного участка по выбору «льготника» независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения земельного участка. При непредставлении в налоговый орган налогоплательщиком, имеющим право на применение вычета, уведомления о выбранном земельном участке, вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.
Для применения вычета при расчете земельного налога за 2018 год нужно обратиться с заявлением о предоставлении данной льготы в любую налоговую инспекцию.
ИСТОЧНИК KP.RU