2019-04-16T08:11:38+03:00
Экономика

Налоговая в Самаре рассказала, как взимается налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости

Если площадь участка составляет не более 6 соток – налог взиматься не будет, а если площадь участка превышает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
Поделиться:
Для применения вычета при расчете земельного налога за 2018 год нужно обратиться с заявлением о предоставлении данной льготы в любую налоговую инспекцию.Для применения вычета при расчете земельного налога за 2018 год нужно обратиться с заявлением о предоставлении данной льготы в любую налоговую инспекцию.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

ИФНС России по Октябрьскому району Самары напоминает, что 28.12.2017 Законом вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка (далее – вычет). Так, если площадь участка составляет не более 6 соток – налог взиматься не будет, а если площадь участка превышает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. Применяется для льготной категории лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации, а также для пенсионеров.

Вычет применяется для одного земельного участка по выбору «льготника» независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения земельного участка. При непредставлении в налоговый орган налогоплательщиком, имеющим право на применение вычета, уведомления о выбранном земельном участке, вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.

Для применения вычета при расчете земельного налога за 2018 год нужно обратиться с заявлением о предоставлении данной льготы в любую налоговую инспекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свалку в «Самарской луке» собираются убрать по проекту «Чистая страна»
В Тольятти из-за марафона изменят маршруты автобусов
Владимир Кошелев предложил облегчить жизнь застройщикам, убрав требование на регистрацию права собственности
В Новокуйбышевске женщина убила своего мужа, ударив его ножом в сердце
АВТОВАЗ предложил всем желающим придумать названия для новых моделей LADA
"Мы не собираемся закрываться": регоператор в Самаре опроверг данные о низкой собираемости платежей за вывоз ТКО
К счастью, никто не пострадал: в Самарском зоопарке подрались камерунские козлы
В Самаре на Московском шоссе два таксиста подрались из-за заказа, очевидцы сделали видео
В Новокуйбышевске в колонию пытались провезти на машине 34 телефона, 6 литров алкоголя, 36 сим-карт и медицинские препараты
В Новокуйбышевске слесарь-мошенник брал с клиентов деньги и исчезал, ничего не отремонтировав
В Тольятти Владислав Третьяк открыл хоккейный турнир
Александр Емельяненко о бое с Луисом Энрике в Самаре: «Я просто пошлю его в нокаут. Жестко и быстро»
В Тольятти выпала из окна и погибла годовалая девочка, очевидцы сделали видео
Жителей Самарской области зовут в путешествие до Ярославля на теплоходе «Валерий Чкалов»
Полузащитник «Крыльев Советов» Джано Ананидзе летом может перейти в «Краснодар»
В Самарской области мужчина пытался ограбить тот же коттедж, из-за которого сел в тюрьму
Плодил «мертвые души»: бывшего начальника колонии в Самарской области будут судить
Оценивали в том числе вовлеченность жителей в работу по развитию города: Самара вошла в топ-100 муниципалитетов России
Купить путевку в круиз на выгодных условиях: самарцев зовут на Ярмарку речных круизов
В Самаре в дни праздников перекроют несколько улиц