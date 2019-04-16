В Самарской области к середине недели похолодает до -6, дождей не ожидают

СЕГОДНЯ 08:30 2019-04-16T08:30:05+03:00

Сегодня, 16 апреля, в регионе без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха +7… +12. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Зима еще напомнит о себе жителям Самарской области. К середине недели в регионе по ночам столбики термометров будут опускать ниже нуля. Так в среду и четверг, 17 и 18 апреля, по ночам температура воздуха будет в районе -1… -6 градусов. Осадков синоптики Приволжского УГМС не прогнозируют. Днем тоже без осадков, но заметно теплее +5… +10.

- В течение рабочей недели погода в Самарской области ожидается прохладной и преимущественно сухой. Формировать ее будет гребень мощного скандинавского антициклона. С северным, северо-восточным ветром в наш регион проникнет арктический воздух, температура воздуха в ночные часы опустится в отрицательный сектор термометра, днём будет не выше +10, - рассказала синоптик Галина Овечкина.

Сегодня же, 16 апреля, в регионе без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха +7… +12.

ИСТОЧНИК KP.RU