2019-04-16T08:49:22+03:00
Общество

В Самаре в дни праздников перекроют несколько улиц

Ограничения будут действовать с 07:00 до 16:00 28 апреля, 5 мая года, 7 мая, 15 июня и в День Победы 9 Мая 2019 года
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Ограничения не затронут спецмашины полиции, «скорой помощи», пожарной охраны и автомобили с пропусками, которые утвердили в ГИБДД.Ограничения не затронут спецмашины полиции, «скорой помощи», пожарной охраны и автомобили с пропусками, которые утвердили в ГИБДД.Фото: Архив "КП"
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В Самаре на праздники временно ограничат движение по нескольким дорогам. Улицы перекроют с 07:00 до 16:00 28 апреля, 5 мая года, 7 мая, 15 июня и в День Победы 9 Мая 2019 года. Об этом сообщает городская мэрия. Нельзя будет проехать по следующим улицам:

- по ул. Авроры от ул. Аэродромная до ул. Партизанская;

- по ул. Аэродромная от ул. Тушинская до ул. Энтузиастов;

- по ул. Ставропольская от ул. Пугачевская до ул. Алма-Атинская;

- по ул. Новосельская от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

Ограничения не затронут спецмашины полиции, «скорой помощи», пожарной охраны и автомобили с пропусками, которые утвердили в ГИБДД.

О том, как можно будет добраться до храмов или кладбищ на религиозные праздники, читайте на сайте samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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