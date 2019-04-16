Купить путевку в круиз на выгодных условиях: самарцев зовут на Ярмарку речных круизов

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-16T08:59:50+03:00

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Жителей Самары приглашают на Ярмарку речных круизов, которую проводит туроператор теплоходная компания «ВолгаWolga». На мероприятии можно будет получить консультацию круизных профессионалов и купить путевки на выгодных условиях. По итогам ярмарки пройдет розыгрыш призов среди туристов, купивших путевки в этот день.

- Наша теплоходная компания организует круизы по Волге и Каме для самарцев уже 7 год и мы каждый год радуем наших туристов новыми и уникальными программами с экскурсиями по удаленным от рек городам. В этом году, например, будут Волгоград и база отдыха на Дону, Пермь, Тюмень, Тобольск и горячие источники и многое другое. На борту четырехпалубного комфортабельного теплохода «Владимир Маяковский», а также на борту всеми любимых трехпалубных теплоходов «Павел Бажов» и «Михаил Кутузов» можно совершить путешествие на любой вкус и бюджет. Действуют социальные скидки для детей, пенсионеров, на некоторые круизы недельной продолжительности есть скидки для молодежи, и, конечно, разработана бонусная программа для наших постоянных клиентов - рассказали в «ВолгаWolga».

Ярмарка пройдет 20 апреля с 10:00 до 16:00 по адресу: улица Алексея Толстого, 92, офис 8. Записаться на мероприятие можно на сайте компании и по телефону (846) 202 30 10.

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ИСТОЧНИК KP.RU