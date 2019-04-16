2019-04-16T09:14:38+03:00
Общество

Оценивали в том числе вовлеченность жителей в работу по развитию города: Самара вошла в топ-100 муниципалитетов России

Кроме того, учитывали динамику основных показателей экономического, инвестиционного инфраструктурного и хозяйственного развития
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Клуб руководителей муниципальной сферы – крупнейшее в России объединение руководителей отрасли, которое занимается вопросами повышения престижа сферы муниципального хозяйства и управления.Клуб руководителей муниципальной сферы – крупнейшее в России объединение руководителей отрасли, которое занимается вопросами повышения престижа сферы муниципального хозяйства и управления.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Самара вошла в число 100 лучших муниципалитетов России 2018 года. Рейтинг составил Клуб руководителей муниципальной сферы, сообщает пресс-служба администрации города.

- При составлении рейтинга эксперты оценивали динамику основных показателей экономического, инвестиционного инфраструктурного и хозяйственного развития, а также вовлеченность жителей в работу по развитию города, - говорится в сообщении.

Клуб руководителей муниципальной сферы – крупнейшее в России объединение руководителей отрасли, которое занимается вопросами повышения престижа сферы муниципального хозяйства и управления, а также развитием взаимодействия гражданской составляющей оборонно-промышленного комплекса и муниципальной отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свалку в «Самарской луке» собираются убрать по проекту «Чистая страна»
В Тольятти из-за марафона изменят маршруты автобусов
Владимир Кошелев предложил облегчить жизнь застройщикам, убрав требование на регистрацию права собственности
В Новокуйбышевске женщина убила своего мужа, ударив его ножом в сердце
АВТОВАЗ предложил всем желающим придумать названия для новых моделей LADA
"Мы не собираемся закрываться": регоператор в Самаре опроверг данные о низкой собираемости платежей за вывоз ТКО
К счастью, никто не пострадал: в Самарском зоопарке подрались камерунские козлы
В Самаре на Московском шоссе два таксиста подрались из-за заказа, очевидцы сделали видео
В Новокуйбышевске в колонию пытались провезти на машине 34 телефона, 6 литров алкоголя, 36 сим-карт и медицинские препараты
В Новокуйбышевске слесарь-мошенник брал с клиентов деньги и исчезал, ничего не отремонтировав
В Тольятти Владислав Третьяк открыл хоккейный турнир
Александр Емельяненко о бое с Луисом Энрике в Самаре: «Я просто пошлю его в нокаут. Жестко и быстро»
В Тольятти выпала из окна и погибла годовалая девочка, очевидцы сделали видео
Жителей Самарской области зовут в путешествие до Ярославля на теплоходе «Валерий Чкалов»
Полузащитник «Крыльев Советов» Джано Ананидзе летом может перейти в «Краснодар»
В Самарской области мужчина пытался ограбить тот же коттедж, из-за которого сел в тюрьму
Плодил «мертвые души»: бывшего начальника колонии в Самарской области будут судить
Купить путевку в круиз на выгодных условиях: самарцев зовут на Ярмарку речных круизов
В Самаре в дни праздников перекроют несколько улиц