Оценивали в том числе вовлеченность жителей в работу по развитию города: Самара вошла в топ-100 муниципалитетов России

СЕГОДНЯ 09:14 2019-04-16T09:14:38+03:00

Клуб руководителей муниципальной сферы – крупнейшее в России объединение руководителей отрасли, которое занимается вопросами повышения престижа сферы муниципального хозяйства и управления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кроме того, учитывали динамику основных показателей экономического, инвестиционного инфраструктурного и хозяйственного развития

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Самара вошла в число 100 лучших муниципалитетов России 2018 года. Рейтинг составил Клуб руководителей муниципальной сферы, сообщает пресс-служба администрации города.

- При составлении рейтинга эксперты оценивали динамику основных показателей экономического, инвестиционного инфраструктурного и хозяйственного развития, а также вовлеченность жителей в работу по развитию города, - говорится в сообщении.

Клуб руководителей муниципальной сферы – крупнейшее в России объединение руководителей отрасли, которое занимается вопросами повышения престижа сферы муниципального хозяйства и управления, а также развитием взаимодействия гражданской составляющей оборонно-промышленного комплекса и муниципальной отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU