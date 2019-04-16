Оценивали в том числе вовлеченность жителей в работу по развитию города: Самара вошла в топ-100 муниципалитетов России
Самара вошла в число 100 лучших муниципалитетов России 2018 года. Рейтинг составил Клуб руководителей муниципальной сферы, сообщает пресс-служба администрации города.
- При составлении рейтинга эксперты оценивали динамику основных показателей экономического, инвестиционного инфраструктурного и хозяйственного развития, а также вовлеченность жителей в работу по развитию города, - говорится в сообщении.
Клуб руководителей муниципальной сферы – крупнейшее в России объединение руководителей отрасли, которое занимается вопросами повышения престижа сферы муниципального хозяйства и управления, а также развитием взаимодействия гражданской составляющей оборонно-промышленного комплекса и муниципальной отрасли.
ИСТОЧНИК KP.RU