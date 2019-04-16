Плодил «мертвые души»: бывшего начальника колонии в Самарской области будут судить

СЕГОДНЯ 09:37 2019-04-16T09:46:40+03:00

Ему вменяют служебный подлог, повлекший существенное нарушение интересов общества или государства

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В Красноярском районе Самарской области будут судить бывшего начальника исправительной колонии №10. Мужчину обвиняют по уголовной статье «Служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства», сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Экс-начальник ИК-10 плодил «мертвые души».

- По версии следствия, начальник исправительной колонии №10 УФСИН России по Самарской области с января 2015 года по апрель 2018 года вопреки интересам службы не предпринял мер к увольнению фиктивно трудоустроенного сотрудника исправительной колонии, - говорится в сообщении.

При этом начальник утверждал официальные документы, согласно которым уволенному сотруднику начислялось денежное довольство и другие выплаты, связанные со службой.

ИСТОЧНИК KP.RU