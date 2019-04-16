Плодил «мертвые души»: бывшего начальника колонии в Самарской области будут судить
В Красноярском районе Самарской области будут судить бывшего начальника исправительной колонии №10. Мужчину обвиняют по уголовной статье «Служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства», сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Экс-начальник ИК-10 плодил «мертвые души».
- По версии следствия, начальник исправительной колонии №10 УФСИН России по Самарской области с января 2015 года по апрель 2018 года вопреки интересам службы не предпринял мер к увольнению фиктивно трудоустроенного сотрудника исправительной колонии, - говорится в сообщении.
При этом начальник утверждал официальные документы, согласно которым уволенному сотруднику начислялось денежное довольство и другие выплаты, связанные со службой.
ИСТОЧНИК KP.RU