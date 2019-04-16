Полузащитник «Крыльев Советов» Джано Ананидзе летом может перейти в «Краснодар»

СЕГОДНЯ 09:55 2019-04-16T09:55:39+03:00

За «Крылья» Джано сыграл пять матчей и отметился одним забитым мячом. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Грузинский футболист принадлежит «Спартаку», в Самаре он играет на правах аренды

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Полузащитник сборной Грузии и самарских «Крыльев Советов» Джано Ананидзе может летом перебраться в «Краснодар». По информации «Чемпионата», «быки» проявляют интерес к игроку «КС».

Напомним, Джано принадлежит столичному «Спартаку», а в Самаре играет на правах аренды. На берега Волги он перебрался в зимнюю паузу, за «Крылья» Джано сыграл пять матчей и отметился одним забитым мячом.

После 23 туров волжане занимают 11 место в турнирной таблице РПЛ. Ближайшую игру «КС» проведут на выезде – в Москве – против «Динамо». Встреча пройдет в субботу, 20 апреля, в 17:30 по самарскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU