2019-04-16T09:59:23+03:00
Общество

Жителей Самарской области зовут в путешествие до Ярославля на теплоходе «Валерий Чкалов»

В программе посещение Нижнего Новгорода, Казани, Костромы и других городов
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Теплоходе «Валерий Чкалов». Фото: «Спутник-Гермес»Теплоходе «Валерий Чкалов». Фото: «Спутник-Гермес»
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Жителей Самарской области приглашают в круиз из Самары до Ярославля на теплоходе «Валерий Чкалов». Путешествие займет 10 дней: с 15 по 24 июля 2019 года. Теплоход посетит Тетюши, Чебоксары, Нижний Новгород, Городец, Ярославль, Кострому, Плес, Макарьев, Козьмодемьянск и Казань. Цены начинаются с 34 200 рублей с человека. Организует круиз туристическая фирма «Спутник-Гермес».

В Ярославле туристов ждут экскурсии по городу, в единственный в России музей эмальерного искусства, Толгский женский монастырь, в усадьбу Николая Некрасова «Карабиха». В Нижнем Новгороде запланированы экскурсии «Тайны старого Нижнего Новгорода», «Золотая Хохлома», «Город над Волгой и Окой»; в Чебоксарах – «Пусть блаженствует душа», «От конфет до макарон – Чебоксарский Вавилон», «Лист дубовый, - лист кленовый».

Узнать подробности круиза, а также забронировать его (или любой другой круиз) можно на сайте «Спутник-Гермес».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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