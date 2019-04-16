2019-04-16T10:04:39+03:00
Происшествия

В Тольятти выпала из окна и погибла годовалая девочка, очевидцы сделали видео

Сейчас по факту происшествия проводят проверку силовики
Михаил ГОРЮНОВ
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Из этого окна выпала девочкаИз этого окна выпала девочкаФото: соцсети
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Сегодня утром, во вторник 16 апреля, в Тольятти произошла страшная трагедия. На улице Мира из окна выпал ребенок. Как сообщают местные жители, спасти его не удалось.

- Сначала я услышала сирены. Потому увидела, что окно на 9 этаже открыто. Как оказалось, выпала девочка, год и четыре месяца. Упала на крышу медицинского учреждения - пристрой к этому дому, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" очевидец случившегося Татьяна (имя изменено).

На место событий приезжала реанимация и спасатели. Медики ничем помочь малышке уже не смогли. По словам свидетелей, родители несчастного также были дома и шокированы случившемся. По адресу ЧП уже прибыла машина ритуальной службы. Тело погибшей занесли в больницу. Сейчас во всех обстоятельствах несчастного случая разбираются сотрудники правоохранительных органов.

В Тольятти из окна выпал ребенок .

ИСТОЧНИК KP.RU

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