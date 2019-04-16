Александр Емельяненко о бое с Луисом Энрике в Самаре: «Я просто пошлю его в нокаут. Жестко и быстро»

СЕГОДНЯ 10:25 2019-04-16T10:25:54+03:00

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Известный боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал предстоящую схватку с экс-бойцом UFC Луисом Энрике Барбосой. Сделал он это во время «Битвы на Волге 10», которая прошла на «Лада-Арене» в Тольятти.

- Я просто пошлю его в нокаут. Жестко и быстро, - заявил Александр Емельяненко.

Напомним, бой Александра Емельяненко и Луиса Энрике Барбосы пройдет 10 мая в «МТЛ Арене» в Самаре в рамках турнира Gorilla Fighting Championship 12 («Битва на Волге 12»). Начало поединков – в 17:00. Билеты уже в продаже. Минимальная стоимость - 600 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU