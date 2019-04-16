В Тольятти Владислав Третьяк открыл хоккейный турнир

СЕГОДНЯ 10:39 2019-04-16T11:13:13+03:00

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В Тольятти в понедельник, 15 апреля, стартовал турнир по хоккею для юношей от 13 лет «Кубок Владислава Третьяка». Поприветствовать участников на соревнования приехал и сам прославленный советских хоккеист, трехкратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира Владислав Третьяк, который сейчас работает президентом ФХР. Он провел автограф-сессию для юных хоккеистов, сообщает пресс-служба ХК «Лада».

- В первый день турнира состоялись четыре матча. Вот их результаты. Группа «А». ЦСКА (Москва) – «Кристалл» (Южно-Сахалинск) – 21:2, «Авангард» (Омск) – «Металлург» (Новокузнецк) – 1:0. Группа «Б». «Ак Барс» (Казань) – «Северсталь» (Череповец) – 5:3, «Лада» (Тольятти) - «Химик» (Воскресенск) – 1:5, - рассказали в «Ладе».

Мероприятие проводят при поддержке Минспорта РФ, Федерации хоккея России, регионального правительства, администрации Тольятти и депутата Государственной думы Евгения Серпера. Последний поблагодарил Владислава Третьяка за поддержку турнира, а также за вклад в развитие хоккея, который, по его мнению, является любимым видом спорта в России. Серпер также пообещал и дальше помогать в организации этого традиционного турнир.

- Кубок Третьяка имеет огромное значение для популяризации хоккея, для развития, приобщения молодежи к здоровому образу жизни. А для участников соревнований – это мощный стимул показать все, на что они способны. Хочу выразить искреннюю благодарность Владиславу Александровичу Третьяку за поддержку этого турнира. Также хочу сказать спасибо губернатору за поддержку и помощь в его организации. Сегодня во многих муниципалитетах созданы отличные условия для занятия спортом, построены ледовые арены и катки, поэтому важно популяризировать хоккей. Уверен, что для многих мальчишек получить спортивный трофей из рук самого Владислава Третьяка – незабываемое событие и серьезный стимул для завоевания самых высоких спортивных вершин, - отметил Евгений Серпер.

ИСТОЧНИК KP.RU