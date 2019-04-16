2019-04-16T11:13:13+03:00
Спорт

В Тольятти Владислав Третьяк открыл хоккейный турнир

В «Кубке Владислава Третьяка» участвуют команды из Москвы, Казани, Череповца, Подмосковья, Южно-Сахалинска, Омска, Новокузнецка и Тольятти
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Евгений Серпер (крайний справа): «Кубок Третьяка имеет огромное значение для популяризации хоккея, для развития, приобщения молодежи к здоровому образу жизни»Евгений Серпер (крайний справа): «Кубок Третьяка имеет огромное значение для популяризации хоккея, для развития, приобщения молодежи к здоровому образу жизни»
Изменить размер текста:

В Тольятти в понедельник, 15 апреля, стартовал турнир по хоккею для юношей от 13 лет «Кубок Владислава Третьяка». Поприветствовать участников на соревнования приехал и сам прославленный советских хоккеист, трехкратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира Владислав Третьяк, который сейчас работает президентом ФХР. Он провел автограф-сессию для юных хоккеистов, сообщает пресс-служба ХК «Лада».

- В первый день турнира состоялись четыре матча. Вот их результаты. Группа «А». ЦСКА (Москва) – «Кристалл» (Южно-Сахалинск) – 21:2, «Авангард» (Омск) – «Металлург» (Новокузнецк) – 1:0. Группа «Б». «Ак Барс» (Казань) – «Северсталь» (Череповец) – 5:3, «Лада» (Тольятти) - «Химик» (Воскресенск) – 1:5, - рассказали в «Ладе».

Мероприятие проводят при поддержке Минспорта РФ, Федерации хоккея России, регионального правительства, администрации Тольятти и депутата Государственной думы Евгения Серпера. Последний поблагодарил Владислава Третьяка за поддержку турнира, а также за вклад в развитие хоккея, который, по его мнению, является любимым видом спорта в России. Серпер также пообещал и дальше помогать в организации этого традиционного турнир.

- Кубок Третьяка имеет огромное значение для популяризации хоккея, для развития, приобщения молодежи к здоровому образу жизни. А для участников соревнований – это мощный стимул показать все, на что они способны. Хочу выразить искреннюю благодарность Владиславу Александровичу Третьяку за поддержку этого турнира. Также хочу сказать спасибо губернатору за поддержку и помощь в его организации. Сегодня во многих муниципалитетах созданы отличные условия для занятия спортом, построены ледовые арены и катки, поэтому важно популяризировать хоккей. Уверен, что для многих мальчишек получить спортивный трофей из рук самого Владислава Третьяка – незабываемое событие и серьезный стимул для завоевания самых высоких спортивных вершин, - отметил Евгений Серпер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свалку в «Самарской луке» собираются убрать по проекту «Чистая страна»
В Тольятти из-за марафона изменят маршруты автобусов
Владимир Кошелев предложил облегчить жизнь застройщикам, убрав требование на регистрацию права собственности
В Новокуйбышевске женщина убила своего мужа, ударив его ножом в сердце
АВТОВАЗ предложил всем желающим придумать названия для новых моделей LADA
"Мы не собираемся закрываться": регоператор в Самаре опроверг данные о низкой собираемости платежей за вывоз ТКО
К счастью, никто не пострадал: в Самарском зоопарке подрались камерунские козлы
В Самаре на Московском шоссе два таксиста подрались из-за заказа, очевидцы сделали видео
В Новокуйбышевске в колонию пытались провезти на машине 34 телефона, 6 литров алкоголя, 36 сим-карт и медицинские препараты
В Новокуйбышевске слесарь-мошенник брал с клиентов деньги и исчезал, ничего не отремонтировав
Александр Емельяненко о бое с Луисом Энрике в Самаре: «Я просто пошлю его в нокаут. Жестко и быстро»
В Тольятти выпала из окна и погибла годовалая девочка, очевидцы сделали видео
Жителей Самарской области зовут в путешествие до Ярославля на теплоходе «Валерий Чкалов»
Полузащитник «Крыльев Советов» Джано Ананидзе летом может перейти в «Краснодар»
В Самарской области мужчина пытался ограбить тот же коттедж, из-за которого сел в тюрьму
Плодил «мертвые души»: бывшего начальника колонии в Самарской области будут судить
Оценивали в том числе вовлеченность жителей в работу по развитию города: Самара вошла в топ-100 муниципалитетов России
Купить путевку в круиз на выгодных условиях: самарцев зовут на Ярмарку речных круизов
В Самаре в дни праздников перекроют несколько улиц