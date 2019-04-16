2019-04-16T10:46:10+03:00
Общество

В Новокуйбышевске слесарь-мошенник брал с клиентов деньги и исчезал, ничего не отремонтировав

Мужчина попался полиции после того, как обманул 79-летнего пенсионера
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Если вы пострадали от рук этого мужчины, обращайтесь в полициюЕсли вы пострадали от рук этого мужчины, обращайтесь в полицию
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В Самарской области полицейские ищут пострадавших от рук слесаря-мошенника. 41-летний судимый житель Новокуйбышевска раньше работал в местном ТСЖ и жителям примелькался. Мужчина решил подзаработать. Он обещал жильцам дома ремонт сантехники, брал предоплату и исчезал. Также он поступил с 79-летним жителем города. С него он потребовал 7 тыс. рублей и больше на связь не выходил.

- Пенсионер пришел в полицию за помощью, рассказал о злоумышленнике. Полицейские выяснили, что жертвами обмана стали несколько человек только в этом доме. У сотрудников полиции есть основания предполагать, что мужчина мошенничал и в других районах и городах, - заметили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сотрудники полиции просят жителей, которые пострадали от рук мошенника, сообщить об этом в полицию. Для этого можно обратиться в ближайшее отделение или же позвонить по телефону 8 (846) 373-76-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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