К счастью, никто не пострадал: в Самарском зоопарке подрались камерунские козлы

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-16T11:06:26+03:00

Последствия могли быть серьезными, если бы рядом оказалась козочка

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Камерунские карликовые козлики, проживающие в Самарском зоопарке, решили выяснить отношения во время прогулки. Козлиная «дуэль» попала на видео. Молодые парнокопытные разбегаются и бьются лбами друг об друга. В зоопарке уверили, что во время «сражения» никто не пострадал.

В Самарском зоопарке подрались камерунские козлы.

- Козы и так подвижные и игривые животные, а тут на прогулки в теплый весенний день встретили два мальчика. Солнышко и их нрав и спровоцировали эту «дуэль». Но это не совсем драка, скорее игра. Обратите внимание, как они машут хвостиками. Козлики играют, как мальчишки на детской площадке. Хотя, конечно, если рядом окажется девочка, они могут податься и очень серьезно, и даже ожесточенно. А в данном случае они просто проверяли свои силы, - подробнее рассказала заведующая научно-просветительским отделом зоопарка Алена Киреева.

В Самарском зоопарке обитают два камерунских карликовых козлика и одна козочка. В этом году они уже принесли потомство. Совсем скоро самарцев позовут на смотрины новорожденных козлят.

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ИСТОЧНИК KP.RU