2019-04-16T11:15:30+03:00
Общество

"Мы не собираемся закрываться": регоператор в Самаре опроверг данные о низкой собираемости платежей за вывоз ТКО

По данным ЭкоСтройРесурса собираемость в первом квартале - около 38%
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре регоператор не собирается прекращать работуВ Самаре регоператор не собирается прекращать работу
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В компании "ЭкоСтройРесурс", которая является региональным оператором по работе с ТКО, не подтвердили информацию о планируемой приостановке работы. Также здесь опровергли данные, которыми оперирует издание "Ведомости" о глобальных неплатежах в регионе.

- Эта инфомация о том, что мы можем прекратить работу, не имеет ничего общего с действительностью. Мы не будем останавливать деятельность. Также действительности не соответствует цифра в 5% собираемости платежей за вывоз мусора. Так было, может быть, в первый месяц работы. Сейчас у нас собираемость за январь 56%, за первый квартал - 38%, и это адекватные цифры, с учетом того, что квитанции начали выставлять только в феврале-марте, - объяснили журналисту КП-Самара в пресс-службе регоператора.

Напомним, что в Самаре "мусорная реформа" стартовала в январе 2019 года. В начале регоператор столкнулся с рядом трудностей. Например, контейнерных площадок, с которых необходимо организовать вывоз, оказалось больше, чем было заявлено в договоре. К тому же у регоператора не оказалось нормальной базы плательщиков, соответственно, выставить квитанции сразу не удалось. Первые счета жители стали получать в феврале - марте. К тому же, многим квитанции пришли с ошибками, которые пришлось исправлять. При этом губернатор Дмитрий Азаров отметил, что с появлением регоператора больше мусора стало доезжать до полигонов, а не останавливаться в ближайшем лесу. Однако жители недовольны тем, как взимают плату за мусор: напомним, что сейчас квитанции выставляют в Самаре и других крупных городах за кв.м., а не с человека.

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Регоператор не доволен, что убирать приходится почти в два раза больше контейнерных площадок, чем он думал, а жителям не нравятся квитанции с ошибкой и расчет платы по кв.м. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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