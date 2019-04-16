СЕГОДНЯ 11:32 2019-04-16T11:32:27+03:00

Сделать это можно на сайте или в соцсетях

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Тольяттинский автогигант АВТОВАЗ предложил всем желающим придумать названия для новых моделей LADA. Сделать это можно на сайте или в социальных сетях.

- С 15 по 29 апреля 2019 года LADA предлагает всем посетителям своего сайта и подписчикам социальных сетей принять участие в создании новых имен для своих будущих автомобилей. Каждый сможет предложить свои варианты названия для машин LADA разных семейств, - рассказали на АВТОВАЗе.

Кроме того, можно рассказать о своих ассоциациях, которые вызывают представленные машины. В качестве примера компания предлагает написать ассоциации и выбрать новые названия XRay, «Гранте», «Ларгусу» и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU