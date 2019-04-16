2019-04-16T11:34:36+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске женщина убила своего мужа, ударив его ножом в сердце

По факту преступления возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте происшествия работали силовикиНа месте происшествия работали силовикиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером в минувшее воскресенье, 14 апреля, в Новокуйбышевске было совершено преступление. В квартире одного из домов по улице Егорова погиб 62-летний мужчина.

- В ходе распития спиртных напитков 55-летняя женщина ударила своего мужа ножом. Он скончался. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство", - сообщила корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" старший помощник руководителя СУ СК по региону Елена Шкаева.

По словам источника, знакомого с ситуацией, удар злодейки пришелся прямо в сердце. Соседи отмечают, что семья не маргинальная, квартира хорошо обставлена. Застолье они устраивали периодически, но никогда не шумели. Сейчас расследованием всех обстоятельств продолжают заниматься следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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