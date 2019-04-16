В Тольятти из-за марафона изменят маршруты автобусов

СЕГОДНЯ 12:21 2019-04-16T12:21:04+03:00

В Тольятти из-за легкоатлетического марафона 21 апреля с 9:00 до 16:00 временно изменят работу общественного транспорта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Тольятти из-за легкоатлетического марафона 21 апреля с 9:00 до 16:00 временно изменят работу общественного транспорта, сообщает мэрия города.

- На время проведения соревнований движение автотранспорта будет осуществляться по одной полосе ул. Юбилейная в одном направлении и на участке от Приморского бульвара до Ленинского проспекта. Движение транспорта через перекрестки ул. Фрунзе - ул. Юбилейная, Ленинский пр-т - ул. Юбилейная будет закрыто, - говорится в сообщении.

Так автобусы №23 будут ходить по маршруту: ул. Спортивнаяул. Жукова ул. Фрунзе пр. Степана Разина, Приморский б-р, ул. Революционная, ул. Фрунзе - Московский пр. ул. Заставная, Южное шоссе.

Автобусы № 13,14,15,131,252 - от ул. Спортивная будут следовать без изменения схемы движения. В обратном направлении на участке от ул. Свердлова до Приморского бульвара вместо ул. Юбилейной проследуют по измененной схеме движения - ул. Революционной со всеми имеющимися остановками.

Автобусы №102 - от пр.Ст. Разина до ул. Революционная вместо ул. Фрунзе будут следовать по измененной схеме движения Приморскому бульвару со всеми имеющимися остановками.

Автобусы №116 - от пр. Ст. Разина до ул. Революционная место Ленинского проспекта будут следовать по измененной схеме движения ул. Сверлова со всеми имеющимися остановками.

ИСТОЧНИК KP.RU