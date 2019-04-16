2019-04-16T12:21:04+03:00
Общество

В Тольятти из-за марафона изменят маршруты автобусов

Спортивное мероприятие пройдет 21 апреля с 9:00 до 16:00
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
В Тольятти из-за легкоатлетического марафона 21 апреля с 9:00 до 16:00 временно изменят работу общественного транспорта.В Тольятти из-за легкоатлетического марафона 21 апреля с 9:00 до 16:00 временно изменят работу общественного транспорта.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Тольятти из-за легкоатлетического марафона 21 апреля с 9:00 до 16:00 временно изменят работу общественного транспорта, сообщает мэрия города.

- На время проведения соревнований движение автотранспорта будет осуществляться по одной полосе ул. Юбилейная в одном направлении и на участке от Приморского бульвара до Ленинского проспекта. Движение транспорта через перекрестки ул. Фрунзе - ул. Юбилейная, Ленинский пр-т - ул. Юбилейная будет закрыто, - говорится в сообщении.

Так автобусы №23 будут ходить по маршруту: ул. Спортивнаяул. Жукова ул. Фрунзе пр. Степана Разина, Приморский б-р, ул. Революционная, ул. Фрунзе - Московский пр. ул. Заставная, Южное шоссе.

Автобусы № 13,14,15,131,252 - от ул. Спортивная будут следовать без изменения схемы движения. В обратном направлении на участке от ул. Свердлова до Приморского бульвара вместо ул. Юбилейной проследуют по измененной схеме движения - ул. Революционной со всеми имеющимися остановками.

Автобусы №102 - от пр.Ст. Разина до ул. Революционная вместо ул. Фрунзе будут следовать по измененной схеме движения Приморскому бульвару со всеми имеющимися остановками.

Автобусы №116 - от пр. Ст. Разина до ул. Революционная место Ленинского проспекта будут следовать по измененной схеме движения ул. Сверлова со всеми имеющимися остановками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свалку в «Самарской луке» собираются убрать по проекту «Чистая страна»
Владимир Кошелев предложил облегчить жизнь застройщикам, убрав требование на регистрацию права собственности
В Новокуйбышевске женщина убила своего мужа, ударив его ножом в сердце
АВТОВАЗ предложил всем желающим придумать названия для новых моделей LADA
"Мы не собираемся закрываться": регоператор в Самаре опроверг данные о низкой собираемости платежей за вывоз ТКО
К счастью, никто не пострадал: в Самарском зоопарке подрались камерунские козлы
В Самаре на Московском шоссе два таксиста подрались из-за заказа, очевидцы сделали видео
В Новокуйбышевске в колонию пытались провезти на машине 34 телефона, 6 литров алкоголя, 36 сим-карт и медицинские препараты
В Новокуйбышевске слесарь-мошенник брал с клиентов деньги и исчезал, ничего не отремонтировав
В Тольятти Владислав Третьяк открыл хоккейный турнир
Александр Емельяненко о бое с Луисом Энрике в Самаре: «Я просто пошлю его в нокаут. Жестко и быстро»
В Тольятти выпала из окна и погибла годовалая девочка, очевидцы сделали видео
Жителей Самарской области зовут в путешествие до Ярославля на теплоходе «Валерий Чкалов»
Полузащитник «Крыльев Советов» Джано Ананидзе летом может перейти в «Краснодар»
В Самарской области мужчина пытался ограбить тот же коттедж, из-за которого сел в тюрьму
Плодил «мертвые души»: бывшего начальника колонии в Самарской области будут судить
Оценивали в том числе вовлеченность жителей в работу по развитию города: Самара вошла в топ-100 муниципалитетов России
Купить путевку в круиз на выгодных условиях: самарцев зовут на Ярмарку речных круизов
В Самаре в дни праздников перекроют несколько улиц