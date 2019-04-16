Свалку в «Самарской луке» собираются убрать по проекту «Чистая страна»
Власти Самарской области посмотрели на свалку в национальном парке «Самарская лука», которая недавно шокировала многих жителей региона. По их словам, мусор скапливается там с начала 80-ых годов прошлого века усилиями жителей Рождествено.
- Основной причиной образования свалки является транспортная удаленность села и отсутствие условий для организованного сбора отходов населения и лицензированного объекта размещения отходов, - считают в региональном правительстве.
Убрать свалку собираются с помощью федерального проекта «Чистая страна» - администрации Волжского района предложили оформить заявку, чтобы принять в нем участие. Помимо этого, горы мусора продолжат огораживать, а власти и регоператор попробуют наладить процесс вывоза отходов из Рождествено, чтобы они не попали на свалку в нацпарке.
Всех виновных чиновников, обещают в правительстве, привлекут к дисциплинарной ответственности.
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Свалка в селе Рождествено на территории национального природного парка "Самарская лука".
ИСТОЧНИК KP.RU