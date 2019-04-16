2019-04-16T13:12:27+03:00
Общество

Жители Самарской области могут попросить активистов ОНФ проверить закупки в их родном городе

Проект "За честные закупки" запускает новую инициативу "Город N"
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Активисты разберутся в закупкахАктивисты разберутся в закупках
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Жители Самарской области могут пригласить в гости в свой город или муниципальный район активистов проекта ОНФ "За честные закупки". Для этого нужно заполнить анкету на сайте инициативы "Город N". Здесь нужно оставить свои данные и рассказать, почему приехать и проверить закупки должны именно в вашем городе. Заявки собирают до 22 апреля.

- Конечно, активисты самарской команды проекта уже оставили заявки на все города, к которым у нас есть замечания, где мы недовольны работой должностных лиц. Если такой десант высадится в Самарской области, я уверен, что по результатам проверки мы увидим много изменений в работе. Я хочу подчеркнуть, что проект не преследует цели кого-то напугать, он призван помочь выстроить модель общественного контроля, - объясняет координатор проекта «За честные закупки» в регионе Вадим Нуждин.

В выбранные города приедут активисты ОНФ . Они будут разбирать все закупки с привязкой к местности, а также смотреть, как работают победители закупок по выигранным и заключенным контрактам. Цель проекта - отработать модель общественного контроля в малых городах с населением до 100 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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