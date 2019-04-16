Теперь и по субботам: в апреле газовики в Самарской области будут работать даже в выходной

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-16T14:01:07+03:00

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Для газовиков Самарской области апрельские субботы станут рабочими, таково решения генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Андрея Кислова. По его приказу в выходной будут трудиться сотрудники территориальных участков. Сделано это чтобы договоров на поставку газа стало больше, а также для повышения качества обслуживания абонентов

- В названные дни территориальные участки компании будут работать в формате «мобильных приемных». Для заключения договоров поставки газа с населением сотрудники будут выезжать на места согласно установленному маршруту. Заключение договоров будет осуществляться с 8:00 до 17:00 с перерывом на обед с 12:00 до 13:00, - сообщили в компании.

Подробнее о том, как будут работать «мобильные приемные» можно узнать на официальном сайте или на территориальных участках, в абонентских пунктах компании и в администрациях районов и населенных пунктов.

Справка КП:

С 1 января потребители природного газа осуществляют расчеты за газ непосредственно с поставщиком — ООО «Газпром межрегионгаз Самара». Всем потребителям природного газа необходимо заключить с компанией договор поставки газа в течение 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU