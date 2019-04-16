В Самаре из-за подозрительного предмета эвакуировали районный отдел судебных приставов

СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-16T14:03:11+03:00

Как сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией, опасности находка не представляет

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В Самаре на улице Физкультурной сотрудники экстренных служб эвакуировали работников отдела судебных приставов Промышленного района. Произошло это днем во вторник, 16 апреля. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказали очевидцы.

- На улицу вывели всех. Это несколько десятков человек. Люди говорят, что кто-то сообщил о бомбе, но, скорее всего, какой-то подозрительных предмет нашли, - рассказал собеседник.

На месте работали полицейские, медики «скорой помощи» и пожарные.

Источник в оперативных структурах подтвердил корреспонденту сайта samara.kp.ru факт эвакуации.

- Был обнаружен бесхозный предмет. На место выезжали оперативные службы. Во время осмотра выяснилось, что опасности находка не представляет, - сообщил собеседник.

ИСТОЧНИК KP.RU