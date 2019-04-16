«Зачем заперли?»: в Самаре обсуждают замок и домофон на двери спикера губдумы

СЕГОДНЯ 14:21 2019-04-16T14:26:04+03:00

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В Самаре темой для обсуждения стала дверь в кабинет спикера Самарской губернской думы Геннадия Котельникова. Накануне депутат Михаил Матвеев заметил, что на двери появился замок и домофон.

- Не прошло и 25 лет. Как Сазонов и Ковальский без него работали, непонятно, - удивляется на своей странице в соцсети «Твиттер» Михаил Матвеев.

Депутат также отмечает, что попасть в здание на Молодогвардейской можно только по пропускам и через металлоискатель.

- Зачем от депутатов заперли спикера… - спрашивает депутат.

В ГубДуме уверили, что в рабочее время дверь в кабинет спикера всегда открыта, а замок и домофон нужны после окончания рабочего дня, если Геннадий Котельников задерживается на работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU