В Самаре завели два уголовных дела из-за падения снега с крыш

СЕГОДНЯ 14:27 2019-04-16T14:27:35+03:00

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В Промышленном районе Самары завели два уголовных дела из-за падения снега с крыш жилых домов. Первый случай произошел на проспекте Кирова, 200 16 февраля. Снег упал на самарца, врачи диагностировали у него гематому лобной кости, рассказали корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Промышленного района.

- Телесные повреждения были причинены местному жителю из-за ненадлежащего выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, по очистке кровли от снега, наледи и сосулек, - рассказал собеседник.

Второе уголовное дело завели из-за падения снега с крыши дома №96 на улице Победы 13 марта. У пострадавшего самарца диагностировали сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы.

ИСТОЧНИК KP.RU