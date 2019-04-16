В Самаре дороги начали чистить моечная техника и пылесосы

СЕГОДНЯ 14:50 2019-04-16T14:50:56+03:00

Сегодня генеральную уборку проводили на улицах Красноармейской и Агибалова

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В Самаре стартовал новый этап уборки улиц. Теперь дороги города убирают еще и с помощью поливочно-моечных машин и пылесосов. Как правило, большие пылесосы проходят по проезжей части вместе с моечной техникой, а малые ездят по тротуарам, сообщает самарская мэрия.

- Новый этап уборки стартовал на тех магистралях, где завершили подбор зимних накоплений. Особое внимание уделяют санитарному состоянию прилотковой части дорог и посадочных площадок остановок, в районе которых требуется максимальная аккуратность, чтобы во время мойки не забрызгать остановки – их сейчас также усиленно приводят в порядок, - отметил заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Виктор Ненашев.

В первую очередь очищают важные магистрали – дороги 2-ой и 3-ей категории, где ходит общественный транспорт и есть подъезд к соцучреждениям.

- Сегодня генеральную уборку проводили на улицах Красноармейская, Агибалова. К мойке подготовили улицы Галактионовская, Фрунзе, Куйбышева, Некрасовская, Венцека, Максима Горького, Вилоновская, Шостаковича, Ярмарочная, Победы, Физкультурная, Краснодонская, Калинина, Воронежская, Земеца, Кабельная, Вятская, Солнечная, Ново-Вокзальная, Стара-Загора, XXII Партсъезда, Главная, Шоссейная, Фасадная, Аэродромная, Энтузиастов, Гагарина, Промышленности, Партизанская, Авроры, Лейтенанта Шмидта, Мичурина, Парижской Коммуны, Киевская, Клиническая. Мечникова, Красноглинское шоссе, Кряжское шоссе и многие другие – уже 129 улиц в Самаре сданы под мойку, работы начались, - рассказали в мэрии.

Чиновники обещают, что интенсивность уборки улиц будет увеличиваться – сейчас в две смены работают 300 рабочих и 200 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU