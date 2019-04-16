2019-04-16T15:34:41+03:00
Спорт

«Остерегайтесь спекулянтов»: «Крылья Советов» продали 15 000 билетов на матч со «Спартаком»

Игра пройдет через месяц – 18 мая на «Самара Арене»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Игра начнется в 20:00 по самарскому времениИгра начнется в 20:00 по самарскому времениФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» продали 15 000 билетов на заключительную домашнюю игру сезона – против «Спартака». Матч пройдет через месяц – 18 мая в 20:00 на «Самара Арене», сообщает пресс-служба «КС». При этом в клубе просят покупать билеты только в официальных кассах и на официальном сайте.

- В связи с участившимися случаями спекуляции убедительно просим вас приобретать билеты на домашние матчи «Крыльев Советов» только на официальном сайте клуба (www.kc-camapa.ru), а также в указанных на сайте билетных кассах. Напоминаем, что билет, купленный официально, не только гарантированно позволит вам попасть на игру, но и сэкономит ваши средства, поскольку спекулянты значительно завышают цену, - рассказали в «Крыльях».

Посмотреть, где купить билет и как это сделать, можно на сайте samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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