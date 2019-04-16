Поддерживать культурные традиции и обмениваться опытом: в СамГУПС приехали студенты из Пензы

СЕГОДНЯ 15:57 2019-04-16T17:44:31+03:00

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В Самарский государственный университет путей сообщения приехала делегация студентов из филиала вуза в Пензе. Для нее провели экскурсионную программу, которая включала посещение учебно-производственного полигона, Поволжского музея железнодорожной техники, а также экскурсию по музею истории, сообщили в СамГУПС. Пензенским студентам рассказали об истории железнодорожного транспорта и университета, а также про поезда, которые находятся на полигоне, в том числе про старинные модели.

- Насыщенный и увлекательный день запомнился студентам также встречей с представителями центра профориентационной работы СамГУПС, - отметили в вузе.

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ИСТОЧНИК KP.RU