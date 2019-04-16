Киднеппер из колонии, искавший жертв "Вконтакте", планировал больше двух похищений

СЕГОДНЯ 15:58 2019-04-16T15:58:38+03:00

Такой вывод правоохранители сделали после осмотра телефона Руслана Бакиева, которого вместе с сообщниками сейчас судят

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В Самаре Приволжский окружной военный суд продолжает рассматривать дело группировки похитителей детей, главарем которой считает осужденный из колонии строгого режима Руслан Бакиев. Сегодня, 16 апреля, стороны планировали выслушать свидетелей первого преступления, но те так и не явились. В итоге государственный обвинитель прокурор Иван Толмосов с согласия судьи Олега Семенова озвучил часть доказательств, полученных в ходе расследования.

Из зачитанных материалов следует, что у Бакиева при себе в ИК-16 был мобильный телефон марки Fly. Чаще всего с ним связывалась - посредством СМС, социальных сетей и звонков - подруга и соучастница Екатерина Косарева. Впрочем, и другие подсудимые - в частности Толмачев - поддерживали с ним какую-то связь. В день одного из преступлений Руслан даже подбодрил "коллег", написав им "Не подведите!"

Не исключено, что потерпевших могло быть больше. В ходе обследования гаджета организатора этой ОПГ, обнаружено, что в закладках у него были не только ссылки на профили "Вконтакте" Елены З., чьего сына злодеи похитили в Кинеле, а также Екатерины М. - ее Тимура украсть не удалось, но и на других женщин, сотрудниц банковских организаций. Более того, сохранен в сети у Руслана Бакиева был и поиск "Сбербанк рядом".

Среди других деталей, озвученных Толмосовым, следует, что по делу проходит порядка 10 мобильных телефонов, в некоторых из которых никаких зацепок найти не удалось. Fly Бакиева вместе с зарядкой, обнаруженный в его отряде в ИК, изъят.

Помимо этого в ходе разбирательств проведен осмотр автомобиля "Лада Приора", на котором передвигались соучастники Бакиева и Косаревой. Как считает следствие, Бахтеев, Нагиев и Толмачев планировали силой отобрать малыша Тимура из Тольятти у его отца и передвигались именно на этом авто. В машине обнаружены пневматический пистолет, бита, медицинская маска, чеки на камуфляжные комбинезоны и пакетик с веществом растительного происхождения. Напомним, до нападения так и не дошло.

Судебный процесс продолжится уже завтра. Ожидается, что 17 апреля свидетели на слушаниях все-таки появятся.

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ИСТОЧНИК KP.RU