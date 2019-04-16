2019-04-16T17:34:54+03:00
Происшествия

Бильярд для автомобилистов: в Самаре БМВ впечатала "Калину" в двери ТЦ "Мелодия"

БМВ не разъехались с "Фордом", а пострадали припаркованные около торгового центра вазовские легковушки
Евгения ВАСИНА
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В ТЦ "Мелодия" влетело четыре машины.Евгения ВАСИНА

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Бильярд из автомобилей

Бильярд из автомобилей

Четыре автомобиля столкнулись около входа в ТЦ "Мелодия", около магазина "Пятерочка". В итоге "Калина" влетела практически в дверь торгового центра. Подробностями поделился охранник ТЦ "Мелодия" с журналистом "КП-Самара".

- Две легковушки "Приора" и "Калина" стояли на парковке. БМВ и Форд ехали друг навстречу другу. Один из них начал парковаться, второй не уступил дорогу и въехал в "зад" товарищу по дороге. В итоге "бэха" закинула "Калину" в дверь магазина, а Форд вытолкнул "приору" на тротуар, - рассказал очевидец.

В аварии никто не пострадал. А вот машины не отделались испугом. У БМВ помят весь левый бок, также пострадали нос и багажник, у "Форда" нет половины бампера и помята передняя часть.

- А еще у БМВ знак инвалида на стекле, - сообщает корреспондент КП-Самара с места событий.

Сейчас в подробностях ДТП разбирается полиция.

Машины пострадали, люди нет

Машины пострадали, люди нет

ИСТОЧНИК KP.RU

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