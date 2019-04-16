Битва за подъезд: В Самаре мужчина с матом и кулаками боролся с домофоном, но проиграл

СЕГОДНЯ 16:54 2019-04-16T17:10:08+03:00

Весь процесс попал на камеры программы «Безопасного дома». И помимо забавных кадров на видео есть еще и звук.

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Мужчина пытался ругаться с домофоном и взять на таран дверь подъезда

Житель Самары вообразил себя героем боевика. Но героем неоднозначным, ведь воевать ему пришлось не с бандитами, а с подъездной дверью. Поздно вечером в понедельник Ваня (имя изменено), основательно подкрепившись алкоголем, пришел к своему подъезду. Дверь, естественно, оказалась закрытой, а у Вани, что тоже не удивительно, не оказалось ключа. Вспомнить код ему тоже не удалось, поэтому остался радикальный способ – таран.

В следующие десять минут обычный самарский двор вынужден был слушать отборный мат, вырывавшийся из уст героя нашего видео. Иван пытался пробраться домой, с размаху тараня дверь. Соседи рассказали, что это уже не первая подобная выходка жителя их дома. Они уже не раз вызывали мастера, который чинил домофон.

Теперь жители многоэтажки намерены пожаловаться на шумного соседа, который ломает имущество и оставляет людей без домофона, в полицию. Сломать подъездную дверь в этот раз Ване не удалось, но его выходку заметил один из жильцов дома в своем мобильном приложении, которое подключено к домофону.

ИСТОЧНИК KP.RU