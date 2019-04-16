2019-04-16T17:18:57+03:00
Общество

Четыре общественные зоны Самары благоустроят за 338 миллионов рублей

Дороже всех обойдется преображение сквера Фадеева на проспекте Ленина - в 189 млн рублей
Вера ЦЫГАНКОВА
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В пресс-центре "КП" рассказали о предстоящем благоустройстве СамарыВ пресс-центре "КП" рассказали о предстоящем благоустройстве СамарыФото: Вера ЦЫГАНКОВА
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В этом году в Самаре выбрали 20 территорий, которые благоустроят в Самаре в рамках программы "Формирование комфортной городской среды. В этом году в рамках нее преобразятся четыре общественные зоны, которые были выбраны как приоритетные рейтинговым голосованием среди самарцев.

Об этом 16 апреля в пресс-центре "Комсомольской правды" рассказала представитель департамента благоустройства и экологии Самары Алия Каюмова.

В их числе Крымская площадь, бульвар Металлургов от ул. Марии Авейде до ул. Алма-Атинской, включая площадь Мочалова, сквер Фадеева от ул. Первомайской до ул. Осипенко и территория, прилегающая к храму Кирилла и Мефодия.

- В рамках благоустройства этих территорий там планируется отремонтировать тротуары и газоны, заменить асфальто-бетонное покрытие, уложить тротуарную плитку, установить малые архитектурные формы, обустроить детские и спортивные площадки с антитравматическим прорезиненным покрытием, а также установить освещение и провести озеленение, - рассказала Каюмова.

На это планируется потратить около 338 млн рублей. Благоустройство Крымской площади обойдется почти в 51 млн рублей, бульвара Металлургов - в 106 млн рублей, сквера на проспекте Ленина - 189 млн, а на территорию коло храма выделят - 40 млн рублей.

Провести торги на благоустройство этих территорий и заключить контракт с подрядчиком планируется до 1 июня. Сроки проведения работ с 1 июня по 31 авугста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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