В управлении госохраны объектов культурного наследия рассказали, почему нельзя строить Фрунзенский мост без археологических раскопок

СЕГОДНЯ 18:55 2019-04-16T18:58:42+03:00

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Министерство транспорта Самарской области отменило аукцион, с помощью которого искало компанию, которая займется археологическими раскопками около строящегося Фрунзенского моста. Максимальная цена контракта составляла 40,1 млн рублей. Раскопки должны были закончить до 30 ноября 2019 года. Сейчас неизвестно, возобновят ли поиск подрядчика или аукцион перенесут на неопределенный срок.

При этом в управлении государственной охраны объектов культурного наследия региона уверены – раскопки около Фрунзенского моста нужны.

- После разведочных археологических работ специалисты установили, что участок, который отвели под строительство съезда №9 Фрунзенского моста, частично находится в границах объекта культурного (археологического) наследия «Старая Самара. Деревянные сооружение, возведенные не позднее середины XIX века». Есть заключение о возможности проведения строительных или других работ по Фрунзенскому мосту только при условии обеспечения сохранности археологического объекта, - рассказали в управлении.

В УГООКН утверждают – нужно разработать мероприятия, чтобы сохранить деревянные сооружения старой Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU