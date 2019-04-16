2019-04-16T19:09:27+03:00
Происшествия

Хотел показать «салют»: в Самарской области пьяный мужчина случайно выстрелил в родственника из обреза

Его приговорили к штрафу 20 000 рублей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Ранее мужчину также осудили за незаконное хранение огнестрельного оружия.Ранее мужчину также осудили за незаконное хранение огнестрельного оружия.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Борском районе Самарской области суд вынес приговор местному жителю. Мужчину обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Он ранил из обреза своего родственника. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

- 13 января 2019 года житель Борского района во время застолья пьяный решил произвести «салют» из обреза охотничьего ружья, который нашел на чердаке своего сарая. Вынося заряженный обрез на улицу, мужчина случайно выстрелил и тяжело ранил своего родственника, - рассказали в ведомстве.

Суд приговорил жителя Борского района к штрафу 20 000 рублей. Ранее мужчину также осудили за незаконное хранение огнестрельного оружия. Он отделался годом лишения свободы условно и штрафу 20 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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